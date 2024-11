Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall auf Bundesstraße verursacht starke Beeinträchtigungen des frühmorgendlichen Berufsverkehrs - vier Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen 08.11.2024, gegen 06.45 Uhr, verursachte ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 317, in Höhe der Abzweigung nach Haagen, starke Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Steinen kommend in Richtung Lörrach und musste wegen einem Rotlichtes der Lichtzeichenanlage an der Abzweigung nach Haagen abbremsen. Ein hinter dem 43-Jährigen fahrender 47-jähriger Pkw sowie ein 23-jähriger Pkw-Fahrer bemerkten dies zu spät. Der 23-Jährige fuhr in das Heck des Pkw des 47-Jährigen. Der 47-Jährige fuhr mit seinem Pkw in das Heck des Pkw des 43-Jährigen. Alle drei Fahrer sowie eine Mitfahrerin bei dem 23-Jährigen wurden leicht verletzt. Zwei der Leichtverletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 19.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt, was zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Ob es sich letztlich um ein Unfallgeschehen oder um zwei Unfälle handelt sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell