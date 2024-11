Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Geschädigte und weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 32-jähriger Fahrer eines Skodas befuhr am Samstag, 09.11.2024, die Autobahn A 5 in Fahrtrichtung Basel und soll zwischen dem Autobahndreieck Neuenburg sowie der Anschlussstelle Efringen-Kirchen, in dem Zeitraum zwischen 21.17 Uhr bis 21.30 Uhr, den Streckenabschnitt mit etwa 180 Stundenkilometern, bei erlaubten 120 Stundenkilometern, befahren haben. Hierbei sei er Schlangenlinien gefahren und habe über mehrere Kilometer beide Fahrstreifen benutzt. Zeugen berichteten über mehrere Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, welche durch Ausweichmanöver und starke Bremsvorgänge eine Kollision mit dem 32-Jährigen verhindern konnten. An der Grenzzollanlage Weil am Rhein konnte der 32-Jährige angehalten und kontrolliert werden. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von über zwei Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des 32-Jährigen konnte nicht eingezogen werden, da eine Fahrerlaubnissperre vorliegt.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrverhalten des 32-Jährigen womöglich gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell