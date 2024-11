POL-FR: Bad Säckingen: Erneut berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Freiburg (ots) - Am Freitag, 08.11.2024, gegen 23.35 Uhr, beschädigte auf der Autobahn ein mutmaßlich alkoholisierter 45-jähriger Fahrer eines Kleintransporters etwa 100 Meter Schutzplanken. Er befuhr die Autobahn A 5 von der Anschlussstelle Weil am Rhein kommend und wollte an dem Autobahndreieck Weil am Rhein ...

mehr