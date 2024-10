Polizei Bielefeld

POL-BI: Firmeneinbruch in Bielefeld-Ummeln

Bielefeld (ots)

AR / Bielefeld / Ummeln - Am letzten Wochenende wurde in eine Firma in Bielefeld-Ummeln eingebrochen und Werkzeug entwendet.

In der Tatzeit vom 27.09.2024, 16:00 Uhr, bis 30.09.2024, 08:10 Uhr, wurde in eine Firma an der Bokelstraße Ecke Bottroper Straße eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten in einen gesondert gesicherten Bereich auf dem Gelände der Firma, indem sie das Kettenschloss eines dortigen Zaunes durchtrennten. Hier brachen sie drei verschlossene Container auf. Dazu wurden Vorhängeschlösser an den Türen der Container durchtrennt. Es wurde Werkzeuge der Marken Hilti, Makita und Bosch entwendet.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell