Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall im Kreuzungsbereich: LKW-Fahrer flüchtet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Dalbke - Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Lkw-Fahrer, der am Samstag, 28.09.2024, vermutlich einen Unfall an der Kreuzung Paderborner Straße / Schlinghofstraße verursachte.

Eine 24-jährige Detmolderin fuhr mit ihrem Opel Corsa auf der Paderborner Straße stadteinwärts. Sie beabsichtigte, nach links in die Schlinghofstraße abzubiegen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste sie im Kreuzungsbereich warten.

In diesem Moment fuhr ein LKW-Fahrer von der Schlinghofstraße in den Kreuzungsbereich und bog nach links in die Paderborner Straße ab. Nach Aussage der 24-Jährigen nahm er ihr damit sowohl die Vorfahrt als auch die Sicht auf den Gegenverkehr. Die 24-Jährige, die ebenfalls angefahren war, kollidierte daraufhin mit einem ihr entgegenkommenden Nissan Qashqai. Der Nissan-Fahrer, ein 28-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock hatte den abbiegenden LKW ebenfalls bemerkt und musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Bei dem Unfall trug die Opelfahrerin leichte Verletzungen davon.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro.

Bei dem LKW soll es sich um ein Fahrzeug eines Logistikunternehmens mit blau-gelben Logo handeln.

Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell