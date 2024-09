Polizei Bielefeld

POL-BI: Sprühstoß durch die geöffnete Fensterscheibe: Autofahrer mithilfe von Pfefferspray beraubt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Altenhagen - Ein bisher unbekannter Täter stahl am Sonntag, 29.09.2024, Bargeld aus einem Auto, nachdem der Fahrer des Wagens an der Altenhagener Straße für einen kurzen Stopp angehalten hatte.

Der 44-jährige Mann aus Kremperheide, Schleswig-Holstein, fuhr gegen 09:25 Uhr, mit seinem VW auf der Altenhagener Straße stadtauswärts. An der Bushaltestelle "Altenhagener Siedlung" blieb er stehen, um sein Navigationssystem auf dem Smartphone zu bedienen.

In diesem Moment kam ein Mann auf seinem Fahrrad aus der entgegengesetzten Richtung auf ihn zugefahren und klopfte an die Beifahrerscheibe. Als der Fahrer die Scheibe runterließ, fragte der Unbekannte nach Geld. Der 44-Jährige gab an, dass er kein Geld dabeihabe, woraufhin ihn der Fahrradfahrer unvermittelt mit Pfefferspray besprühte. Dann griff er in die Mittelkonsole, nahm Bargeld an sich, zog zusätzlich den Schlüssel aus dem Zündschloss und flüchtet mit dem Rad in Richtung Eckendorfer Straße.

Rettungskräfte behandelten den Kremperheider vor Ort und ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den VW.

Der Täter war etwa 30 Jahre alt und hatte kurze, schwarze Haare. Er trug ein schwarzes Oberteil und einen braunen Mantel.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell