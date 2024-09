POL-BI: Täter entwenden komplette Reifensätze

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Am Donnerstagvormittag, 26.09.2024, beschädigte ein Unbekannter innerhalb von zwei Stunden zahlreiche geparkte PKW. Zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr zerkratzte ein Täter an der Apfelstraße, von der Henriettenstraße beginnend bis zur Paul-Meyerkamp-Straße, 13 PKW. An einem Peugeot, zwei Opel Astra, einem Ford Fiesta, einem Opel Crossland, drei PKW der Marke Mercedes, einem Nissan Qashqai, einem VW Golf, einem Seat Arosa, ...

