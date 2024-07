POL-MS: Schockanruf - Betrüger fordern Kaution nach angeblichem Unfall

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochmorgen (17.07., 7 Uhr) und Donnerstagnachmittag (18.07., 15 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Tilbecker Straße eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter eine Terrassentür auf, drangen so in das Haus ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten unter anderem Schmuck. ...

