POL-FR: Albbruck: Zeugensuche nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 10.09.2024, gegen 21:00 Uhr, hat auf einem Grundstück in der Kaitlestraße in WT-Tiengen eine Gartenhütte gebrannt. Ein Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses klagte wegen eingeatmeten Rauch über Atembeschwerden, weshalb er vorsorglich in ein Krankenhaus kam. Die Gartenhütte brannte nieder. Am angrenzenden Wohnhaus wurden mehrere Fenster beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ...

