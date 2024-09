Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbekannte greifen Mann am Busbahnhof an - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 10.09.2024, gegen 23:00 Uhr, haben mehrere Unbekannte einen Mann am Busbahnhof in WT-Waldshut angegriffen. Der 36-jährige Angegriffene war zunächst nicht ansprechbar. Nach seiner Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam er in ein Krankenhaus. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll er von ca. sechs Männern attackiert worden sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell