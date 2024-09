Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Gewalttätiger mutmaßlicher Ladendieb

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.09.2024, gegen 14:50 Uhr, ist in Bad Säckingen ein gewalttätiger mutmaßlicher Ladendieb vorläufig festgenommen worden. Der 19-Jährige soll in einem Geschäft in der Innenstadt drei Einkaufsrollis mit Waren befüllt haben. Als er damit den Laden verlassen wollte, ohne bezahlt zu haben, wurde er von einer Verkäuferin aufgehalten. Der Tatverdächtige wurde gegenüber der Verkäuferin gewalttätig und flüchtete. Die Verkäuferin erlitt leichte Verletzungen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige angetroffen werden. Neben mutmaßlichem Diebesgut führte er auch ein Teppichmesser und eine Zange mit. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen auch bezüglich weiterer Diebstähle dauern an.

