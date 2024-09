Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Gartenhütteneinbrüche

Freiburg (ots)

Zwischen Samstag, 07.09.2024, und Montagmittag, 09.09.2024, ist in mehrere Gartenhütten in der Gartenanlage Rheinuferstraße/Kläranlagenweg in Bad Säckingen eingebrochen worden. Insgesamt wurden sechs Gartenhütten von unbekannten Einbrechern heimgesucht. Das detaillierte Diebesgut muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

