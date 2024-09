POL-BI: Täter zerkratzt 13 PKW

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Ein Unbekannter entwendete am Mittwoch, 25.09.2024, aus der Handtasche einer Frau das Portemonnaie. Eine 59-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 14:00 Uhr in dem Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße auf. Ihre Handtasche befand sich währenddessen an ihrem Rollator. In einem Bekleidungsgeschäft stand die Bielefelderin an ...

mehr