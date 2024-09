Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb bestiehlt am Kleiderständer Kundin mit Rollator

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Ein Unbekannter entwendete am Mittwoch, 25.09.2024, aus der Handtasche einer Frau das Portemonnaie.

Eine 59-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 14:00 Uhr in dem Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße auf. Ihre Handtasche befand sich währenddessen an ihrem Rollator. In einem Bekleidungsgeschäft stand die Bielefelderin an einem Kleiderständer, als Ware von dem Ständer fiel. Sie bückte sich, hob die Gegenstände auf und hängte sie wieder an den Ständer. Dies nutzte offensichtlich ein Dieb und entwendete aus ihrer Handtasche die Geldbörse. Als die Ware wieder am Ständer hing, bemerkte sie den Diebstahl.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545- 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell