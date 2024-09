Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter schlägt Mann nieder

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter schlug und trat Mittwochnacht, 25.09.2024, auf sein Opfer ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Durch lautes Geschrei wurden Zeugen gegen 23:30 Uhr auf eine Auseinandersetzung an der Stendaler Straße aufmerksam. Sie sahen, wie ein Mann vor einem Unbekannten davonlief. Der Verfolger holte das Opfer ein und schlug es nieder. Die Zeugen riefen, dass sie die Polizei rufen werden, so dass der Schläger zunächst von dem am Boden Liegenden abließ. Er kehrte jedoch nochmal zurück und trat auf das Opfer ein, bevor er in Richtung Bahnhof flüchtete.

Der 46-Jährige aus Harsewinkel war nicht ansprechbar und musste nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Zeugen beschrieben den Täter als südländisch aussehend und als circa 170 bis 175 cm groß. Er war mit einer schwarzen Kappe, schwarzer/ dunkelblauer Regenjacke, schwarzer Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell