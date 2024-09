POL-BI: PKW-Aufbruch über Nacht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 22.09.2024, fügten unbekannte Täter einem 27-jährigen Hannoveraner eine Schnittverletzung am Bauch zu, als er sich im Bereich der Schmiedestraße befand. Die Kriminalpolizei sucht ein tatverdächtiges Duo mit einer Täterbeschreibung. Gegen 02:45 Uhr befand sich der betrunkene 27-Jährige an der ...

