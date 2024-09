POL-BI: Kind nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht auf Dienstag, 24.09.2024, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Loheide ein Starkstromkabel. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand betraten die unbekannten Täter den Baustellenbereich im Zeitraum von 16:00 Uhr am Montag, 23.09.2024, und 07:00 Uhr am Dienstag, 24.09.2024. Sie klemmten und trennten rund 40 Meter ...

