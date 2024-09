Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Taschendiebstähle an einem Tag

Hennef (ots)

Am Montag (09. September) waren Taschendiebe in Hennef gleich zweimal erfolgreich. Zunächst wurde einer 85 Jahre alten Frau vormittags, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft am Adenauerplatz die Geldbörse gestohlen. Die Seniorin aus Hennef schilderte der Polizei gegenüber, dass ein ihr unbekannter Mann sie im Geschäft in der Haushaltswarenabteilung angesprochen und ein Gespräch über Waschmittel begonnen habe. Dabei habe er ihr auch immer wieder Waren vor das Gesicht gehalten, so dass sie abgelenkt war. Der Fremde entfernte sich schließlich. Als die 85-Jährige kurz darauf ihre Einkäufe an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies. Dieses habe sich zuvor in ihrer Tasche befunden, die im Einkaufswagen abgestellt war. Die Bestohlene vermutet nun, dass der Unbekannte oder ein Komplize ihre Unaufmerksamkeit ausnutzte und den Geldbeutel mitsamt Bankkarten, Ausweisen und Bargeld entwendete. Der Tatverdächtige wird als etwa 1,70 Meter groß, dunkelhaarig und mit gebräuntem Teint beschrieben. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Zu dem zweiten Diebstahl kam es gegen 17:30 Uhr in der Bahnhofstraße. Hier bat eine 84 Jahre alte Henneferin zwei Männer, ihren Rollator die Treppen zu einer Gaststätte hinaufzutragen, wo die Frau essen wollte. Die beiden Unbekannten taten der Frau den Gefallen und saßen anschließend ebenfalls im gleichen Lokal. Als die Seniorin fertig gespeist hatte und die Rechnung bezahlen wollte, entdeckte sie, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Tasche war, die zuvor am Rollator hing. Auch hier befanden sich Bankkarten, Bargeld und Ausweisdokumente im Geldbeutel. Eine Fahndung nach den beiden Männern, die für den Diebstahl verantwortlich sein könnten, blieb ohne Erfolg. Die 84-Jährige konnte die Unbekannten lediglich als männlich beschreiben und dass der eine recht schlank war, während der andere von kräftigerer Statur war. Wer Angaben zu den Diebstählen am Adenauerplatz oder an der Bahnhofstraße machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3521. Zum Schutz vor Taschendieben rät die Polizei, stets aufmerksam und Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Tragen sie Wertgegenstände immer möglichst körpernah und verdeckt unter der Kleidung in Innen-, Bauch- sowie Gürteltaschen. Tragen sie Taschen geschlossen am Körper, mit der Öffnung zu sich hin. Behalten sie Taschen immer im Auge. Führen sie nur soviel Bargeld mit sich, wie sie brauchen und notieren sie niemals PIN-Codes von Debit- oder Kreditkarten, sondern lernen Sie diese auswendig. (Uhl) #AugenaufTaschezu

