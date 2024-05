Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: E-Scooter-Fahrer stürzt schwer

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 07.05.2024, gegen 07:15 Uhr, ist auf der B 34/Rheinfelder Straße in Wyhlen ein E-Scooter-Fahrer schwer gestürzt. Der 54-jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Beim Wechseln vom Gehweg auf die Straße war der Mann auf der nassen Fahrbahn zu Fall gekommen. Er wollte einem teilweise auf dem Gehweg stehenden Lkw ausweichen. Der E-Scooter wurde leicht beschädigt.

