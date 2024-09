Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Schuleinbrüche in unmittelbarer Nähe

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Einbrecher hatten es in der Nacht auf Samstag, 28.09.2024, auf Schulgebäude an der Fritz-Reuter-Straße und der Fröbelstraße abgesehen.

Zwischen Freitag, 18:30, und Samstag, 09:00 Uhr, näherte sich der unbekannte Täter von der Wildbrandstraße dem Schulhof. Er hebelte eine Fensterscheibe auf und verschaffte sich so Zutritt zur Sekundarschule. Im Gebäudeinneren öffnete er eine Tür gewaltsam.

Vermutlich ohne Beute verließ er das Gebäude.

An der Fröbelstraße stieg ein unbekannter Täter auf der Rückseite des Gebäudes in die Schule ein. Zwischen 22:00 Uhr am Freitag und 14:15 Uhr am Samstag, hebelte er eine Außentür auf, die zu einem Klassenzimmer führte. Im Gebäudeinneren versuchte er die Klassenzimmertür aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Dann zerstörte er ein Glaselement und betrat weitere Räume.

Er nahm Bargeld, Süßigkeiten und eine Nussmischung an sich. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell