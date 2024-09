BPOLI-OG: Zeugenaufruf nach versuchter Körperverletzung am Bahnhof Orschweier

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen armenischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ein Bekannter des Mannes konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 677,50 Euro bezahlen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Saskia Fischer Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de ...

