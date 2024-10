Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Schuleinbrüche in Brackwede und Stieghorst

Bielefeld (ots)

AR / Bielefeld / Brackwede / Stieghorst - Am letzten Wochenende brachen noch unbekannte Täter in zwei Schulgebäude in Brackwede und Stieghorst ein.

In einer Tatzeit vom 27.09.2024, 17:00 Uhr, bis 30.09.2024, 06:55 Uhr zerstörten ein oder mehrere Einbrecher unter Zuhilfenahme eines Gullideckels ein Fenster an der Grundschule an der Detmolder Straße zwischen der Stieghorster Straße und der Straße Am Wortkamp und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. In der Schule wurden verschlossene Türen und Schränke gewaltsam geöffnet. Anschließend flüchteten der und die noch unbekannten Täter aus dem Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

In einer ähnlichen Tatzeit vom 27.09.2024, 16:00 Uhr, bis 30.09.2024, 08:15 Uhr, wurde auch die Realschule an der Kölner Straße von Einbrechern heimgesucht. Hier wurde zum Eindringen in das Gebäude ebenfalls ein Fenster, diesmal unter Zuhilfenahme eines Pflastersteins, eingeschlagen. Nach dem misslungenen Versuch eine weitere Tür aufzuhebeln, entfernten sich der oder die Täter vermutlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

