POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Verkaufsraum- Zeugenhinweise erbeten

Salzstetten (ots) - Ein 41-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen, in der "Obere Waldgasse", in Salzstetten, lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 27-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer gegen 06:20 Uhr die Obere Waldgasse in Richtung Ortsmitte. Aus bislang unbekannter Ursache erfasste er hierbei ...

