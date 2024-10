Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Mehrere Verletzte nach Unfall im Begegnungsverkehr

Neuenbürg (ots)

Drei Leichtverletzte und eine schwerverletzte Person - das ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen auf der Bundesstraße 294 bei Neuenbürg.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 58-jähriger Daimlerfahrer gegen 07:40 Uhr die Bundesstraße 294 von Neuenbürg kommend in Richtung Höfen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Daimlerfahrer in den Gegenverkehr und kollidierte zunächst mit einem entgegenkommenden Taxi. Das Taxi kam ins Schleudern und kollidierte in Folge mit einem hinter dem Daimler fahrenden Audi.

Durch den Unfall wurden der Fahrer des Daimler, der 61-jährige Audifahrer sowie der 62-jährige Beifahrer des Taxis leicht verletzt. Der Taxifahrer zog sich aufgrund des Verkehrsunfalls schwere Verletzungen zu. Alle Beteiligten mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße bis ca. 10:40 Uhr voll gesperrt.

Simone Unger, Pressestelle

