POL-Pforzheim: (KA) Karlsbad - Geschwindigkeitskontrollen auf der A 8

Pforzheim (ots) - Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Nagold fiel am Sonntag (27.10.) gegen 04.00 Uhr in Altensteig ein Ford auf, der in Schlangenlinien fuhr. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte beim 59-jährigen Fahrer Atemalkohol bemerkt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,6 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe durchgeführt. ...

