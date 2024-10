Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Salzstetten (ots)

Ein 41-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen, in der "Obere Waldgasse", in Salzstetten, lebensgefährlich verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 27-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer gegen 06:20 Uhr die Obere Waldgasse in Richtung Ortsmitte. Aus bislang unbekannter Ursache erfasste er hierbei einen auf der rechten Fahrbahnseite laufenden 41-Jährigen. Der Fußgänger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Simone Unger, Pressestelle

