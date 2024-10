Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Wildbad (ots)

Einen Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag auf der Bundesstraße 294.

Mit bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 21-jähriger mit seinem Ford die B 294 von Calmbach kommend in Fahrtrichtung Oberreichenbach. Gegen 13:30 Uhr kam ihm ein silberner Pkw entgegen welcher im Kurvenbereich offenbar vollständig auf die Gegenfahrbahn geriet, so dass der 21-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei fuhr er gegen eine am Fahrbahnrand befindliche Leitplanke. Am Pkw entstand Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

