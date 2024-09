POL-NI: Steyerberg/Wellie - Zeugenaufruf nach Einbruch

Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Fahrraddiebstahl der sich am Montag den 16.09.2024 zwischen 7:55 Uhr und 12:40 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Stadthagen ereignete. Ein 19-Jähriger aus Stadthagen stellte sein graues Mountainbike am Fahrradständer an der Bahnhofstraße in Stadthagen ab. Als er zurückkam, war das Schloss durchtrennt und das Fahrrad weg. Zeugen und ...

