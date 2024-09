Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagvormittag zwischen 9 und 9.30 Uhr an der Verdener Landstraße zwischen der Tankstelle und dem Aldi-Markt in der Nähe des Kreisels ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte ein auf der dortigen Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend, ohne den Verkehrsunfall anzuzeigen.

Am Unfallort wurden Teile eines PKW gefunden, die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen VW handelt. Diese dürften durch den Aufprall abgefallen sein. Das Verkehrszeichen wurde durch den Aufprall stark verbogen. Es wurde durch die Polizisten notdürftig aufgerichtet, war jedoch weiterhin leicht verbogen und wurde mit Polizeiabsperrband versehen.

Die Polizei Nienburg bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich telefonisch unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell