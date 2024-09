Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagnachmittag, den 16.09.2024, gegen 17.02 Uhr ereignete sich an der Hannoverschen Straße in Höhe der Classic-Tankstelle ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW mit zwei leicht verletzten Personen.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen missachtete ein 60-jähriger LKW-Fahrer die Vorfahrt einer 41-jährigen Nienburgerin, als er beabsichtigte vom Nienburger Bruchweg nach rechts auf die Hannoversche Straße aufzufahren. Die vorfahrtberechtigte 41-Jährige, die die Hannoversche Straße in Richtung stadtauswärts befuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Nienburgerin war äußerlich augenscheinlich unverletzt, klagte jedoch über Schwindel. Auch ihre 2-jährige Tochter, die sich ebenfalls im PKW befand, gab an verletzt zu sein. Die Alarmierung eines RTW lehnte die 41-Jährige vor dem Einwand ab, sich bei Bedarf selbstständig in die Notaufnahme zu begeben. Der LKW-Fahrer, der aus Stemwede stammt, blieb unverletzt.

Der Ford wurde durch die Kollision an der hinteren rechten Tür sowie am dazugehörigen Kotflügel und der LKW an der linken Front im Bereich des Stoßfängers eingedellt und zerkratzt. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

