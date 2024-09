Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unbekannte brechen in Kindertagestätte ein - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in Nienburg, die sich am vergangenen Wochenende (13.-16.09.2024) Am Mußriedegraben ereignete.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zu der Kindertagesstätte auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich bei dem Versuch in das Objekt zu gelangen beschädigten die Unbekannten auch mehrere Jalousien, weshalb derzeit von einem vorläufig geschätzten Schaden i.H.v. 8000 Euro auszugehen ist. Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist aktuell noch nicht bekannt.

Der Tatzeitraum kann auf Freitagabend, ca. 17.30 Uhr bis Montagmorgen, ca. 6.55 Uhr eingegrenzt werden. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen an der Kindertagesstätte beobachtet oder laute Geräusche vernommen? Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

