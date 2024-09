Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Fahrraddiebstahl der sich am Montag den 16.09.2024 zwischen 7:55 Uhr und 12:40 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Stadthagen ereignete.

Ein 19-Jähriger aus Stadthagen stellte sein graues Mountainbike am Fahrradständer an der Bahnhofstraße in Stadthagen ab. Als er zurückkam, war das Schloss durchtrennt und das Fahrrad weg.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell