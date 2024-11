Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Geschwindigkeitsverstoß wird Geburtstagskind zum Verhängnis

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.11.2024, kurz nach 14.00 Uhr, wurde einem 40-jährigen Pkw-Fahrer ein Geschwindigkeitsverstoß auf der Autobahn A 5 zum Verhängnis. Der 40-Jährige wurde auf der Tank- und Rastanlage Bad Bellingen einer Kontrolle unterzogen, da er zuvor mit einer Geschwindigkeit von 194 Stundenkilometern, bei erlaubten 120 Stundenkilometern, von der Polizei gemessen wurde. Bei den routinemäßigen Überprüfungen konnte zudem festgestellt werden, dass gegen den 40-Jährigen ein nationaler Haftbefehl vorlag. Durch eine Zahlung in Höhe von 4.500 Euro könnte die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 150 Tagen abgewendet werden. Der 40-Jährige konnte den Betrag nicht aufbringen und wurde an seinem Geburtstag einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

