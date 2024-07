Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Handtasche aus Auto gestohlen

Sollstedt (ots)

Am Bockenweg parkte am Donnerstag eine Frau ihr Auto unweit eines Friedhofs. Während sie fernab des Fahrzeugs war, schlug ein Unbekannter kurz vor 13.30 Uhr eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine Handtasche samt Inhalt. Zeugenaussagen zufolge soll der unbekannte Täter mit einem Fahrrad geflüchtet sein. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Bekleidung: beigefarbenes Top - schlanke Gestalt - Alter: etwa Ende 20 - dunkelblondes Haar

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0191362

Hinweise der Polizei: Lassen Sie nach dem Verlassen ihres Fahrzeugs keine Wertgegenstände in ihren Fahrzeugen zurück! Sollte es dennoch nicht anders möglich sein, so sichern Sie diese in einem abschließbarem Handschuhfach. Lassen Sie in keinem Fall die Brieftaschen, Handtaschen o.ä. offen einsehbar in den Fahrzeugen liegen!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell