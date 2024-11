Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Am Freitag, 08.11.2024, gegen 17:05 Uhr, ist es in Lauchringen auf der B 34 an der Abzweigung zur L162 nach Bechtersbohl zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 21jährige Autofahrerin wollte aus Richtung Bechtersbohl in die B 34 einfahren. Hierbei übersah sie den auf der B 34 bevorrechtigten 60jährigen Pkw-Lenker. Es kam zuerst zu einer Kollision dieser beiden Fahrzeuge. Im Anschluss prallte das Fahrzeug des 60Jährigen gegen das Auto einer 19jährigen Pkw-Lenkerin, welche sich ordnungsgemäß hinter dem Auto der 21jährigen Unfallverursacherin befand. Nach jetzigem Stand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10000 Euro

