POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallverursacher meldet sich bei der Polizei - geschädigtes Fahrzeug gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.11.2024, meldete sich ein 90-jähriger Mann bei der Polizei und teilte mit, dass er wohl mit seinem Pkw am Samstag, 09.11.2024, gegen 18.30 Uhr, einen Unfall verursacht habe. In der Schloßgasse, beim Friedhof, habe er mit seinem VW Golf rückwärts ausgeparkt. Dabei könnte er an ein auf der anderen Straßenseite stehendes rotes Fahrzeug gestoßen sein. Erst am Sonntagmorgen bemerkte der 90-Jährige, dass sein VW Golf hinten links nicht unerheblich beschädigt ist. Der Sachschaden an dem Golf wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht nun den Besitzer eines beschädigten roten Fahrzeuges, welches zur Tatzeit in der Schloßgasse beim Friedhof stand.

