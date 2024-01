POL Schwaben Nord: Einbruch in Kellerraum

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (24.01.2024), zwischen 05.30 Uhr und 13.45 Uhr, ereignete sich in der Biberbachstraße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte an einem geparkten Toyota einen Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord ...

