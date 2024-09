Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Hülsten - Beim Einbiegen kollidiert

Reken (ots)

Unfallort: Reken-Hülsten, Lönkerhok/Olthülserhok;

Unfallzeit: 13.09.2024, 07.20 Uhr;

Drei Leichtverletzte und zwei Autos mit Totalschaden - so lautet die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Freitag in Reken im Ortsteil Hülsten gekommen ist. Eine 21-Jährige befuhr gegen 07.20 Uhr mit ihrem Wagen die Straße Lönkerhok und wollte von dieser nach links in die übergeordnete Kreisstraße 12, Olthülserhok, einbiegen. Dabei kollidierte die Rekenerin mit dem von lins kommenden Fahrzeug einer 45-Jährigen Dorstenerin. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen, ebenso ein 15-jähriger Insasse im Wagen der Frau aus Dorsten. Rettungskräfte brachten alle drei in Krankenhäuser. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell