Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Einfriedung angefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Bömkesweg;

Unfallzeit: zwischen 12.09.2024, 22.30 Uhr, und 13.09.2024, 10.00 Uhr;

Gegen eine Mauer gefahren ist vermutlich in der Nacht zum Freitag ein Unbekannter in Bocholt. Die Spuren lassen darauf schließen, dass der Verursacher mit einem blauen Auto unterwegs war, das nach der Kollision ebenfalls Schäden aufweisen muss: Ein Seitenschweller blieb zurück. Zu dem Unfall kam es an einer Zufahrt am Bömkesweg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell