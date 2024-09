Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung schwerer Verkehrsunfälle

Kreis Kleve (ots)

Am 27.08.2024 führte der Verkehrsdienst in der Zeit von 06:00 bis 14:00 Uhr den monatlichen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von schweren Verkehrsunfällen durch. Zusammen mit Beamtinnen und Beamten des Streifendienstes führte der Verkehrsdienst im gesamten Kreisgebiet mobile und stationäre Kontrollen durch. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag u.a. bei der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie bei der Ahndung von Radfahrverstößen. An dem Kontrolltag beteiligte sich erneut auch die Kreisverwaltung mit ihrer Messtechnik.

Das Resultat waren u.a. 280 Geschwindigkeitsverstöße, 33 Radfahrerverstöße, 33 Ablenkungsverstöße, wovon 20-mal die Vorfahrt missachtet wurde, 40 Verstöße, die von E-Scooter-Fahrenden begangen wurden sowie zwei Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Auch im nächsten Monat wird der Einsatz fortgeführt, um die Anzahl der schweren Verkehrsunfälle zu senken. (as)

