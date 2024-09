POL-BOR: Ahaus - Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg, Hülsdonk; Illegal "entsorgt" haben Unbekannte in Isselburg etwa 45 alte Autoreifen. Eine Zeugin entdeckte diese am Donnerstag auf einem unbefestigten Feldweg neben einem Maisacker. Der Weg zweigt in Höhe der Straße Hülsdonk von der Straße Am Fenn ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

