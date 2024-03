Hünxe (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es im Gewerbegebiet Bucholtwelmen zu einem Streit zwischen zwei stark alkoholisierten Berufskraftfahrern. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein 60-Jähriger Mann seinem 56-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend trat er den am Boden liegenden 56-Jährigen gegen den Kopf. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ...

mehr