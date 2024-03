Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Ein schwerverletzter Kradfahrer nach Wendemanöver

Moers (ots)

Am Sonntag, den 17.03.2024 kam es um 12:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Kradfahrer, bei dem sich der Kradfahrer schwer verletzte.

Ein 57-Jähriger Mann aus Sonsbeck bog von der Rheinberger Straße in die Rheurdter Straße ein und beabsichtigte an einer Verkehrsinsel zu wenden. Ein hinter ihm fahrender 53-jähriger Moerser, der den Pkw Fahrer in diesem Moment überholen wollte, stieß beim Wendemanöver des Sonsbeckers mit dem Pkw zusammen.

Der Moerser erlitt durch den Zusammenstoß schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

