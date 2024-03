POL-WES: Hünxe - Gefährliche Körperverletzung

Moers (ots) - Am Sonntag, den 17.03.2024 kam es um 12:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Kradfahrer, bei dem sich der Kradfahrer schwer verletzte. Ein 57-Jähriger Mann aus Sonsbeck bog von der Rheinberger Straße in die Rheurdter Straße ein und beabsichtigte an einer Verkehrsinsel zu wenden. Ein hinter ihm fahrender 53-jähriger Moerser, der ...

mehr