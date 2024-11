POL-FR: Rickenbach: Fund von Kriegsmunition bei Renovierungsarbeiten

Freiburg (ots) - Am Montag, 11.11.2024, gegen 11:30 Uhr, ist in der Carl-Denk-Straße in Wehr-Brennet eine Radfahrerin alleinbeteiligt gestürzt. Die 71jährige Pedelec-Fahrerin kam beim Auffahren von der Straße auf den Gehweg zu Fall. Die behelmte 71-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Thorsten Stauch Telefon: 07741 8316-201 ...

