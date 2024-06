Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt vom 16.06.2024

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Streit mündet in einer körperlichen Auseinandersetzung und einer Trunkenheitsfahrt Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, kommt es in einem Lokal Am Schölkegraben zu Streitigkeiten unter alkoholisierten Gästen. Der Streit verlagerte sich vorübergehend auf die Straße vor das Geschäft. Es kam zu einer Rangelei der Beteiligten, die in der Bodenlage vor dem Lokal endete. Dabei verletzten sich die Beteiligten leicht. Sie konnten durch anwesende Gäste getrennt werden. Die Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Eine zu diesem Zeitpunkt noch unbeteiligte 54-jährige Salzgitteranerin nahm sich im Anschluss an die Auseinandersetzung ein in der Nähe geparktes Kraftfahrzeug, um die Personengruppe einzusammeln. Die Dame war den Beamten zuvor bereits durch ihr aufbrausendes Verhalten aufgefallen. Kurz bevor sie die Gruppe aufnahm, wurde sie nach wenigen Metern Fahrt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt.

