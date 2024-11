Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Betrunken mit Pkw den Hang hinunter

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.11.2024, gegen 23:30 Uhr, ist ein alkoholisierter Autofahrer in der Eggbergstraße in Bad Säckingen von der Fahrbahn abgekommen und den Hang hinunter geraten. Der in Richtung Rickenbach fahrende 42jährige Pkw-Lenker kam im Kurvenbereich alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er fuhr den Hang hinunter, kippte um und kam auf dem Dach zum Liegen. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit mittels Alkomatentest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutprobe folgte und der Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell