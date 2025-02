Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Zigarettenautomat gesprengt

Zeugen sehen blauen VW Golf vom Tatort flüchten

Kerken-Nieukerk (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. Februar 2025) gegen kurz vor 3:00 Uhr haben unbekannte Täter einen freistehenden Zigarettenautomaten an der Sevelener Straße gesprengt. Sie entwendeten Bargeld und Zigarettenschachteln aus dem Gerät. Anwohner, die durch einen lauten Knall geweckt wurden, sahen zwei männliche Personen zu einem dunkelblauen VW Golf rennen. Die beiden Tatverdächtigen waren maskiert und sprachen niederländisch. In dem Fluchtwagen befand sich eine weitere Person, die den Golf anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte steuerte. Zeugen, die in dem Zusammenhang ebenfalls verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

