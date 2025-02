Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen: Dokumentierte Geschwindigkeitsverstöße und Person auf Ladefläche festgestellt

Kreis Kleve (ots)

Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 6. Kw (3. bis 9. Februar 2025) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen.

Bei den durchgeführten Kontrollen mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, 317 Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren. Gegen die Straßenverkehrsordnung verstießen 65 Verkehrsteilnehmende, weil Sie Vorfahrt- oder Abbiegevergehen begingen, während 77 weitere Verstöße bei Rad- und Pedelecfahrenden festgestellt wurden. Außerdem wurden weitere 43 Verstöße festgestellt, bei denen Verkehrsteilnehmende während der Fahrt mit Pkw oder Fahrrad, elektronische Geräte nutzten.

27-jähriger Serbe auf Ladefläche eines Transporters festgestellt

Das traurige Highlight der Woche wurde am Dienstag (4. Februar 2025) durch Beamte des Verkehrsdienst Kleve festgestellt, welche beabsichtigten einen weißen VW Transporter auf der B9 in Goch zu kontrollieren. Der Fahrer des Transporters, ein 32-jähriger Serbe, entzog sich zunächst der Kontrolle und setzte seine Fahrt auf der B504 in Richtung Kranenburg fort. In Goch-Asperden bog der Transporter in Richtung Ortsmitte ab und konnte schließlich in einer Sackgasse kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wurde neben mehreren ungesicherten Baumaterialien sowie Reisekoffern, auch ein 27-jähriger Serbe auf der Ladefläche festgestellt, weshalb gegen den Fahrer ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde.

Im gesamten Kreisgebiet werden weiterhin Kontrollen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden durchgeführt. (pp)

