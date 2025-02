Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall an Kreisverkehr: 51-jährige Fahrerin schwerverletzt

Rees (ots)

Am Sonntag (9. Februar 2025) kam es gegen 18:30 Uhr an der Reeser Landstraße (B67) in Rees zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Frau aus Hamminkeln befuhr mit einem grauen Toyota Auris, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt auch ein 9-jähriges Mädchen befand, die Reeser Landstraße (B67) aus Richtung Isselburg kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Frau auf Höhe eines Kreisverkehrs auf die Mittelinsel auf und verletzte sich dadurch schwer. Das 9-jährige Mädchen erlitt leichte Verletzungen, während am Pkw sowie an der Mittelinsel des Kreisverkehrs Sachschaden entstand. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell